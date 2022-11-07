Öğretmenlerle Gaziantep Buluşması'nda ‘yılmazlık' semineri

Özgür Osman Demir, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla 81 ilden öğretmenlerin katılımlarıyla gerçekleştirilen Öğretmenlerle Gaziantep Buluşması'nda “Okullarda Yılmazlık” konulu bir seminer verdi.

Birincisi, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in katılımı ile İstanbul'da gerçekleştirilen “Öğretmenler Buluşması” programının ikincisi Türkiye'nin tüm illerinden gelen 200'e yakın öğretmenin katılımıyla Şehitkâmil Kültür Merkezi'nde yapıldı. Programa, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, Mesleki Gelişimi Destekleme Daire Başkanı Abdurrahim Yığman, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Kişisel Gelişim ve İletişim Uzmanı Fatih Akbaba ile Yazar Mümin Sekman da iştirak etti. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural'ın açılış konuşmasının ardından, programın öğleden önceki bölümünde Fatih Akbaba ve Mümin Sekman'ın konuşmaları yer aldı.

“Koruyucu faktörlere odaklanmalıyız”

Programın öğleden sonraki bölümünde verdiği seminerde HKÜ Radyo, Televizyon ve Sinema (RTS) bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan video gösterimi eşliğinde okul sistemi içerisinde güçlü ve pozitif yönlere odaklanmanın öneminden bahseden HKÜ Öğrenci Dekanı ve Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Özgür Osman Demir, “Okul içerisindeki etki gücü en yüksek kişiler öğretmenlerdir. Çünkü öğrenci, veli ve yönetim arasında bir köprü görevi görmektedirler. Bu sebeple öğretmenlerin gelişimleri, sistemin gelişimi ile paralel hareket etmektedir. Öğretmen ne kadar güçlü olursa sistem de o derecede güçlenecektir. Bu tür programlar öğretmenlerimize bilgilerini yenileme fırsatı sunarken, aynı zamanda bir motivasyon kaynağı olmaktadır. Öğretmenlerimizin sınıf içerisinde, öğretmenler odasında, okul bahçesinde sürekli olarak olumlu bir dil kullanmasına ihtiyacımız var. Bazen olumsuzluklar yaşansa da güçlü ve koruyucu faktörlere odaklanarak olumlu bir okul iklimi inşa etmek kritik bir öneme sahip. Bu güçlü yanlara yönelmek hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz için koruyucu faktör görevi görerek daha mutlu nesillerin yetişmesini sağlayacaktır” dedi.

Öğretmenlerle Gaziantep Buluşması'nda verilen seminerlerin Öğretmen Bilişim Ağı'nda (ÖBA) yayınlanarak yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmene ulaştırılacağı belirtildi.