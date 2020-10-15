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Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç korona virüse yakalandı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla korona virüse yakalandığını açıkladı.


2014 yılından bu yana Oğuzeli Belediye Başkanı olarak görev yapan Mehmet Sait Kılıç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla korona virüs testinin pozitif çıktığını ifade etti. Kılıç, "Yaptırmış olduğum Covid-19 testim maalesef pozitif çıkmıştır. Çok şükür önemli bir sağlık sorunumuz yoktur. Tedaviyi evde geçirip bir süre karantinada kalacağız. Dostlarımızın dualarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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