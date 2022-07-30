Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç'tan, hicri yılbaşı ve muharrem ayı mesajı

Hicri Yılbaşının İslam alemi için bir milat olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicreti karanlık bir çağdan aydınlık bir çağa geçmeye vesile olmuştur” dedi.

Başkan Kılıç yayımladığı mesajında, “Vatandaşlarımız ile birlikte yeni bir Hicri yıla ve mübarek Muharrem Ayına daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hicri 1444 yılının Aziz Milletimize, Oğuzelimiz'e, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Dini ve milli meselelerine her koşulda sahip çıkan aziz milletimiz canı pahasına koruduğu bu değerleri gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmaktadır. Peygamber efendimizin Mekke'den Medine'ye hicreti sıradan bir göç değildir. Bu hicret karanlık bir çağa güneş gibi doğmuş ve aydınlık bir çağın başlamasına vesile olmuştur. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ve Ashab-ı Kiram Efendilerimiz, Mekke'den Medine'ye her şeyi göze alarak; anneden, babadan, eşinden, kardeşinden, malından, mülkünden, doğup büyüdükleri yerden, Kabe'den ve canlarından vazgeçerek, Allah-ü Teala'nın rızası için yaptıkları kutsal yolculuk Müslümanlar için dönüm noktası olmuştur. Kutsal Kitabımız Kuran-ı Kerim'de de belirtildiği gibi, Allah'ın rahmet ve merhametinin yoğunlaştığı dönemler vardır. Bu dönemlerde Allah'ın şefaatine nail olmak adına ibadetlerimizi arttırmalıyız. Muharrem ayı da bu dönemlerden biridir. Bu duygu ve düşüncelerle Allah'a ve elçisine bağlılığı, Hak'ka ve hakikate yapılan yolculuğu ifade eden hicreti temsil eden yeni Hicri Yıl'ın ve Muharrem ayının başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, dünyanın neresinde olursa olsun din kardeşlerimize ve insanlığa yapılan tüm zulümlerin son bulmasını, huzur ve kardeşliğin daim olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.