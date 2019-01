Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 86'ıncı yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir kahramanlık örneği göstererek destan yazan Anteplilerin yaptığı kahramanlıkları göz ardı etmeyerek, 86 yıl önce Gazi şehre geldiğinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 86 yıl önce yaşanılan heyecan ve coşkuyu bugün aynı duygularla yaşadıklarını belirtti.

Kurtuluş savaşı hakkında bilgi verip kurtuluş savaşında şehit ve gazi olanları rahmet ve minnetle andığını belirten Kılıç, “Antep halkı Kurtuluş Savaşında milli mücadelenin temelini oluşturan büyük bir kahramanlık destanı yazarak tüm dünyaya örnek olmuştur. Bu mücadelenin en yakın tanığı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Şehrimizi 26 Ocak 1933 tarihinde teşrifleriyle onurlandırmıştır. Gazilik unvanı şehrimize kolay verilmedi. Antepliler 6317 vatan evladını şehit verme pahasına da olsa bu topraklardan hiçbir zaman vazgeçmedi. Memleketimizin her köşesinde Şehit Kamil, Şahin Bey, Karayılan ve bu topraklar için kanını döken nice şehitlerin ve kahramanlarımızın anıları yatmaktadır. Gaziantepliler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Türk'üm diyen her kasaba her şehir Antep'i örnek olarak alabilirler” övgüsüne mazhar olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimizi teşriflerinin 86'ncı yıl dönümü münasebeti ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını, vatan için canını vermekten kaçınmayan kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.