Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç mazbatasını aldı

Gaziantep Adliyesi'nde düzenlenen törende Kılıç'a mazbatasını Gaziantep Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak verdi.

Gaziantep Adliyesine Ak Parti Oğuzeli İlçe Başkanı Şıh Mehmet Türk, Milliyetçi Hareket Partisi Oğuzeli İlçe Başkanı Muharrem Özsert Ülkü Ocakları Oğuzeli İlçe Başkanı Sedat Gökkır ve Belediye Meclis Üyeleri ile gelen Kılıç, ikinci kez Oğuzeli Belediye Başkanlığı görevine seçilmenin mutluluğunu yaşadı.

“Hizmete kaldığımız yerden devam edeceğiz"

Seçim süreci boyunca kendisine destek veren herkese teşekkür eden Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Artık milletimiz kararını verdi, son sözü Oğuzeliler söyledi. Bundan sonra bizler, belediye meclis üyelerimizle birlikte önümüzdeki 5 yıl boyunca Oğuzeli'ne milletimize ve hemşerilerimize daha iyi hizmet yapmanın gayretinde olacağız” dedi.

Kılıç, “Mazbatamızı aldığımız bu mutlu günde bana ve ekibime ilçemize hizmet görevini ikinci kez veren saygıdeğer Oğuzelili hemşehrilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu dönemde ayrım yapmadan, tüm ilçe halkının çözüm merkezi olacağız. Hizmetlerimiz kaldığımız yerden hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.