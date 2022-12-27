Oğuzeli Biyogaz Tesisi karbon finansmanından yararlanacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Oğuzeli Biyogaz Tesisi'nde sağlanan sera gazı emisyon azaltımının Global Carbon Council (GCC) sertifikalandırılması süreci başladı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2018 yılında hizmet vermeye başlayan, hayvansal atıkların bertarafını sağlamanın yanı sıra elektrik ve gübre üretimi gerçekleştiren Oğuzeli Biyogaz Tesisi, sertifika sürecinin tamamlanması sonrası oluşacak karbon finansmanından yararlanacak. Ön inceleme süreci tamamlanan proje, GCC'nin resmi web sayfasında paydaş görüşlerine açıldı.

"Her bir ton karbon azaltımı için karbon kredisi kazanılacak"

Yılda 30 bin 224 ton karbon monoksit emisyon azaltımı yapan tesis, GCC sertifika sürecinin olumlu sonuçlanması sonrası yapılacak her bir ton karbon azaltımı için karbon kredisi kazanacak. Öte yandan 2018 yılından itibaren azaltım sağladığı karbon sertifikalarının satışını gerçekleştirerek ek finans sağlayacak.

Gelir emisyon azaltımında kullanılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sertifikalandırmayla beraber gelecek geliri yürüttüğü diğer emisyon azaltım projelerinde kullanacak. Organik atıkların bozunması esnasında oluşan ve iklim değişikliğine etkisi yüksek metan gazı emisyonunu engelleyerek, yenilenebilir enerji üretiminde kullanan Oğuzeli Biyogaz Tesisi, gerçekleştirilen metan bertarafı ve yenilenebilir enerji üretimi sonucunda, yaklaşık 5 bin kişinin neden olduğu emisyona eşdeğer miktar sera gazı emisyonu azaltımı sağlanıyor.

Tesis, sağladığı emisyon azaltımının yanı sıra, toprak ve su kirliliğini önleyerek, organik atıklardan katma değeri yüksek, organik gübre üretimi gerçekleştiriyor, düşük karbonlu ve sürdürebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor.