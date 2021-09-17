İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Oğuzeli Devlet Hastanesinden hizmet atağı

Oğuzeli Devlet Hastanesi ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi arasında hizmet protokolü anlaşması yapıldı.


Oğuzeli Devlet Hastanesi ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi arasında hizmet protokol anlaşmasında MR, Tomografi, Ultrasyon çekimi için imzalar atıldı. Hizmet Protokol anlamasına Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ertuğrul Kılıç, Oğuzeli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sedat Özdemir, Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi Müdürü Necip Bilici ve Oğuzeli Devlet Hastanesi Müdürü Emre Tancan katıldı.


“ İlçemize hayırlı olsun”


Protokolün Oğuzeli ilçesine hayırlı olmasını dileyen Oğuzeli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sedat Özdemir, “Oğuzeli'li hemşerilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önemli. Hastalarımızın ileri tetkik ve tedavisi için bu hizmet anlaşmasını yaptık. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.