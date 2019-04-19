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Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinden Tüketici Hakları Semineri

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Adalet Programı öğrencileri tarafından Nefise-Necip Teymur İlkokulu 1.

Sınıf öğrencilerine “Çocuklarda Tüketici Hakları Bilincinin Oluşturulması” semineri düzenlendi.


Adalet Programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Gülsüm Günbala Güven tarafından koordine edilen seminerde, ilkokul birinci sınıf öğrencilerine, çocuklarda tüketici bilinci, tüketici olarak sahip oldukları haklar ve ayıplı bir mal ile karşılaşılması durumunda kullanabilecekleri yasal hakları konularında yaş grubuna uygun görselleri de içeren bilgi verildi.


Birer tüketici olarak yetişen ve sosyalleşen çocuklarımızın geleceğin ekonomisine yön verecek bireyler olacağından tüketici bilinciyle donatılmaları gerektiğini belirten Öğr. Gör. Gülsüm Günbala Güven, çocukların erken yaşta tüketici olarak sahip oldukları haklar konusunda bilgi edinmeleri için kurum olarak gereken özveriyi göstereceklerini dile getirdi.


Sınıf öğretmeni Hatice Yeşilnacar da öğrencileri için çok faydalı ve hayata dokunan bir etkinlik olduğunu belirterek, kurumu ve şahsı adına Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Adalet Programı öğrencilerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

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