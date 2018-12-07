Oğuzeli MYO Öğrencileri Ekolojik Binayı Ziyaret Etti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Ekolojik binası ziyaret ettiler.

Ziyaret kapsamında, “Ekolojik Binada” Çevre Mühendisi Gülümser Özpınar tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir ve Ekonomik Yaşam” seminerine katıldı. Tüketim ve tasarrufun ana teması olduğu seminerde, sınırlı olan doğal kaynaklarımızın doğru ve dengeli bir şekilde kullanım yöntemleri anlatıldı. Bu amaçla çevre kirliliği, küresel ısınma, yenilebilir enerji kaynakları, ekolojik dengenin bozulması, enerji tasarrufu, su tasarrufu, atık yönetimi ve bilinçli tüketim konularının anlatıldığı seminerde, bireysel olarak yapılabilecek ekolojik katkılar işlendi.

Çevre Mühendisi Gülümser Özpınar seminerde yaptığı konuşmasında, çevrenin korunmasının bireyselden ulusala, ulusaldan globale herkesin paylaştığı bir sorumluluk olmakla birlikte toplumsal bilincin oluşmasının çok önemli olduğunu, bu sebeple de Gaziantep Ekolojik Binanın, bu bilincin oluşması için çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

Çevre kirliliğinin bütün dünyayı ilgilendiren ve ciddi önlemler alınması gereken çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Öğretim Görevlisi Yasin Eroğlu ise, “Tükenmekte olan doğal kaynaklarımızın daha bilinçli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Bu amaçla bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Ekolojik Bina gezisinde öğrencilerimize bu konuda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak istedik. Bu vesileyle bizleri güzel bir şekilde ağırlayan ve bilgilendiren, Ekolojik bina görevlilerine ve eğitmenlerine öğrencilerim ve şahsım adına teşekkür ederim” diye konuştu.

Konferans sonrasında öğrencilere katılım belgesi verildi.