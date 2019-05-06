Oğuzeli MYO öğrencileri tüketici haklarına dikkat çekti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Öğretim Görevlisi Ali Balkan tarafından yürütülen ‘Tüketici Hakları Bilincinin Geliştirilmesi' temalı Toplumsal Duyarlılık Projesi (TDP) kapsamında tüketici hakları ile ilgili bilgilendirme etkinliği yapıldı.

GAÜN Oğuzeli MYO Hukuk Bölümü Ceza İnfaz ve Güvenlik hizmetleri programı öğrencileri ile birlikte Gaziantep'te gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara tüketici haklarıyla ilgili bilgi verildi.

Proje ile ilgili konuşan GAÜN Öğretim Görevlisi Ali Balkan, “Tüketici hakları insan haklarıdır ve evrenseldir. Bu proje ile amacımız hedef kitlemize en çok ihtiyaç duydukları tüketici haklarının kullanımı noktasında pratik bilgi vermektir. Öğrencilerimiz bu projede görev aldıkları zaman önce kendileri tüketici haklarını öğrendiler sonra edindikleri bilgileri paylaştılar böylece toplumsal duyarlılık projemizi amacına ulaştırmaya çalıştılar. Projemizi gerçekleştirirken konu ile ilgili sivil toplum kuruluşu ile koordinasyona önem verdik. Bu projenin gerçekleşmesinde bizlere katkı sunan Tüketici Hakları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Bülent Yılmaz'a teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler materyal olarak tüketici hakları derneği Gaziantep şubesi tarafından hazırlanan ‘100 Soruda Tüketici Hakları' kitapçığı ile Sanayi Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı ‘Bilinçli Tüket-Harca', ‘Tüketici Hakem Heyetleri', ‘Çocuklar İçin Tüketici Hakları' broşürleri ve stor perdedeki ‘Tehlikeye Dikkat' afişleri kullanıldı.

Etkinlikte küçük çocuklu ailelere özelikle standartlara uygun üretilmeyen stor perdelerin çocuklar için oluşturduğu tehlikeler anlatılırken, konunun ilgi görüldüğü ve bu konuda tüketicilerin bilgilerinin oldukça sınırlı olduğu gözlemlendi. Bunun yanı sıra yüz yüze satışlar, mesafeli satışlar, garanti belgesi kullanımı, uyuşmazlık durumunda tüketici hakem heyetlerine başvuru prosedürü gibi pratikte sıklıkla ihtiyaç duyulan konularda tüketicilere bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte vatandaşlar tarafından tüketici hakları ile ilgili yaşadıkları sorunlara projede görev alan öğrenciler bilgi verdi.