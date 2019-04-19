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Oğuzeli MYO Öğrencileri Tütün, Alkol Ve Teknoloji Bağımlılığına

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencileri tarafından Toplumsal Duyarlılık Projesi Kapsamında Oğuzeli ilçe halkına yönelik ilçe genelinde tütün, alkol ve teknoloji bağımlılığı, ülkemize ve vatandaşlarımıza etki ettiği zararların neler olduğu ve bağımlılıkla mücadele yöntemleri konusunda bilgilendirme yapıldı.


GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Özel Güvenlik ve Koruma Programı Öğretim Görevlisi Zeki Sunar ile Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencileri tarafından organize edilen ve Yeşilay Cemiyeti Gaziantep Temsilciliği tarafından desteklenen etkinliğe halk ve esnaf yoğun ilgi gösterdi.


Etkinlik kapsamında ilçe genelinde 30'dan fazla esnaf ve 150'den fazla vatandaşa bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. Tütün, alkol ve teknoloji bağımlılığıyla ilgili el broşürleri dağıtıldı ve izin veren esnafların işyerlerine halkın görebileceği ve dikkatini çekerek duyarlılık yaratabileceği düşünülen yerlere afişler asıldı.


Bilgilendirilen esnaf ve halk, böyle bir etkinliğin yapılmasının insanların duyarlılığı açısından çok faydalı olduğunu kendilerinin de bilmedikleri ve dikkat etmedikleri bazı konularda bilgi sahibi olduklarını belirterek öğrencilere teşekkür etti.

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