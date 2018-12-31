Oğuzeli MYO Öğrencilerinden Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teknik gezi

Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Adalet Programı ve Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programı öğrencileri, Öğretim Görevlisi Ali Altunbaş ve Öğretim Görevlisi Ali Balkan'ın koordinatörlüğünde Adalet Bakanlığı Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne düzenlenen teknik geziye katıldı.

Teknik gezi kapsamında öncelikle Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Erdal Başcı tarafından öğrencilere denetimli serbestliğin amacı ve yapılan faaliyetlerle ilgili sunum yapıldı. Erdal Başcı, denetimli serbestlik tedbiri; şüpheli, sanık ve hükümlüler hakkında mahkemelerce verilen ceza ve tedbirlerin uygulanması, toplum içinde denetim, takip ve iyileştirilmesini kapsayan faaliyet ve uygulamaların bütünü olduğunu söyledi. Başçı, "Denetimli serbestlik, hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarının düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonu bu yolla toplumun korunmasıdır. Mahkemeler tarafından denetimli serbestlik kararı verildiğinde bu karar Denetimli Serbestlik Müdürlükleri tarafından kamuya yararlı ücretsiz bir işte çalıştırma, belirlenen bir konutta denetim ve gözetim altında bulunma, belirlenen yerlere imza yükümlülüğü, belirlenen programlara katılma, belirlenen bir sürede tedaviye tabi tutma şeklinde icra edilir. Buradaki amaç bu denetimlere tabi tutulan kişilerin takip ve iyileştirilmesi ve tekrar topluma kazandırılmasıdır” şeklinde konuştu. Kurum olarak denetimli serbestlik yükümlülüklerini yerine getirirken diğer kurumlardan ve sivil toplum örgütlerinden de destek alındığını ifade eden Başcı, "Gaziantep Üniversitesi bu konuda bize en büyük destek veren kurumların başında geliyor. Gaziantep Üniversitesi ile Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen 'Bir motif bir insan" projesi ile üniversite öğretim elemanlarından denetimli serbestlik kapsamında eğitim ve spor alanında birçok kurslarda eğitim alındı. Bu nedenle Rektör Prof. Dr. Ali Gür başta olmak üzere projede görev yapan ve bize destek veren herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Sunumun sonrasında Müdür Yardımcısı Erdal Başcı ve Denetimli Serbestlik Uzmanı Aydın Ökçüntekle tarafından öğrencilere Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yapılan faaliyetler tanıtıldı. Öğrenciler yapılan geziden memnuniyetini dile getirirken, Öğretim Görevlisi Ali Altunbaş, gezi sayesinde teoride öğrettiğimiz bilgilerin uygulamada karşılığının nasıl olduğunu ve öğrencilerce merak edilen birçok konuyu yaşanmış örnekleriyle burada dinleme olanağı elde ettiklerini belirtti.

Teknik gezi ile Denetimli serbestlik kurumunun adalet sisteminde doldurmuş olduğu boşluğu yakından görme fırsatı yakaladıklarını vurgulayan Öğr. Gör. Ali Balkan, “Gerek Adalet Programı gerekse Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programında öğrenim gören öğrencilerimiz bu tür teknik geziler sayesinde meslek uygulamalarını yakında görme imkânı bulmaktadırlar. Bu kapsamda bize bu fırsatı sunan başta Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan olmak üzere Müdür Yardımcısı Erdal Başçı ve Denetimli Serbestlik Uzmanı Aydın Ökçüntekle'ye teşekkür ederiz” diye konuştu.