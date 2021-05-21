Oğuzeli MYO öğrencilerinden pandemi ve çevre temizliği etkinliği

GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlileri Ali Altunbaş ve Ayşe Dürüye Bahar koordinesinde Oğuzeli'nde gerçekleştirilen faaliyette öğrenciler tarafından hazırlanan üzerinde maske kullanımı, çevreye zarar verilmemesi, doğanın korunması gerekliliği, çevrenin temiz tutulması gibi ana fikirlerin olduğu el afişleri ve broşürler hazırlandı. Oğuzeli ilçesindeki bazı esnaflara dağıtımı yapılarak, vatandaşların göreceği bazı yerlere bu broşürler asıldı.

“Farkındalık oluşturmak istedik”

Yaptıkları proje ile farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Öğr. Gör. Ayşe Dürüye Bahar ve Ali Altunbaş, “Bütün öğrenciler bu konuda birer afiş ve broşür hazırladı. Biz de Pandemi sürecini de dikkate alarak sınırlı sayıda öğrenci ile bu broşür ve afişlerin Oğuzeli'ndeki bazı esnaflara dağıtımını yaptık. Görünür yerlere de asarak farkındalık oluşturmaya çalıştık. Sokağa çıktığımızda maalesef çoğu yerde maske eldiven gibi tıbbi atıklar görmekteyiz. Bunlar virüsün bulaş riskini arttırmaktadır. Öğrencilerimizle bu durumu görüşerek neler yapabileceğimizi konuştuk ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bu şekilde bir etkinlik planladık” diye konuştular.