Oğuzeli MYO öğrencilerine dış ticaret konferansı

Dr. Aslı Özpolat koordinatörlüğünde Dış Ticaret Uzmanı İpek Tezel'in katılımları ile uluslararası ticarette ödeme şekilleri ve sektör uygulamaları konulu konferans düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Memet Şahin, bu tür etkinlikler öğrenciler için faydalı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Memet Şahin, “Öğrencilerimizin mesleki yetkinliklerinin arttırılmasına çok önem veriyoruz. Bunun için sık sık alanları ile ilgili sunumlar ve konferanslar düzenliyoruz. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin çalışma hayatına katılabilmeleri meslek yüksekokulumuzun en büyük hedeflerinden biridir.” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Aslı Özpolat ise, “ Öğrencilerimizin teorik eğitimin yanı sıra mesleki tecrübesi olan kişilerle bir araya gelmeleri bizim için çok önemli bir husus. Böylelikle onları, piyasa şartlarından ve uygulamalardan bilgi sahibi olmalarını sağlayarak mezun ediyoruz” diye konuştu.

Konferansta sektör tecrübelerini paylaşan Dış Ticaret Uzmanı İpek Tezel konuşmasında dış ticaret alanında çalışma yapabilmek için sahip olunması gereken yeterlilikleri ve uluslararası ödeme şekilleri gibi konulara değindi.