Oğuzeli MYO teknik öğrencileri geziye katıldı

Dr. Aslı Özpolat, Öğr. Gör. Ayca Özceylan, Öğr. Gör. Ayşe Nur Mercan koordinatörlüğünde Gaziantep Gümrük Müdürlüğü, Gaziantep Serbest Bölge ve Antrepo teknik gezisi düzenlendi.

Gaziantep Gümrük Bölge Müdürü Numan Aybar ve Müdür Yardımcısı Savaş Koç, Kısım Amiri Şükrü Ak tarafından karşılanan öğrencilere öncelikle gümrük işlemleri, serbest bölge ve Türkiye'nin dış ticaret politikalarıyla ilgili bilgi verildi. Toplantı sonrasında saha gezisi yaparak fiziki tır kontrolüne katılan öğrenciler ile serbest bölge ziyaret edildi. Öğrenciler konuyla ilgili merak ettikleri konuları uzmanlara sorma fırsatı buldu. Gezinin en son kısmında antrepo ziyareti yapılarak konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Memet Şahin “Hem üniversite hem de meslek yüksekokulumuz olarak öğrencilerimizin teknik bilgi ve eğitim yanında uygulamalı eğitimler almasının gerekliliğinin farkında olarak eğitim yapımızı diğer kurum, kuruluş ve firmalarla birlikte şekillendiriyoruz. Bu işbirliğinin okulumuz, öğrencilerimiz ve firmalar açısından çok yararlı olduğunu düşünüyoruz” dedi.