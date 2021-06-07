Oğuzeli MYO'da adalet programına ilişkin meslekler tanıtıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Adalet Programı'nda yürütülen ‘Mesleki Uygulama Projesi' dersi kapsamında GAÜN Öğretim Üyeleri Dr. Ayşe Almıla Tanrıverdi ile Öğretim Görevlisi Ali Balkan'ın koordinasyonunda ‘Dikey Geçiş ve Mesleklerin Tanıtılması' etkinlikleri düzenlendi.

Gerçekleştirilen etkinlikler hakkında değerlendirmelerde bulunan Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Almıla Tanrıverdi, konuşmacıları ve etkinlik konu başlıklarını ders alan öğrencilerle birlikte belirlediklerini söyledi. Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Almıla Tanrıverdi, yüksekokul yönetiminden ve hukuk bölümündeki tüm akademik personelden destek aldıklarını, oldukça verimli geçen etkinliklerin yüz yüze de yapılmasını temenni ettiklerini belirtti.

Dikey geçiş sınavına hazırlık süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı

GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Hukuk Programı Adalet Bölümü mezunlarından Stajyer Avukat Fatih Burunçayır ve Berfin Sönmez, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Stajyer Avukat Elif Gülsen Baturalp, Adalet programı öğrencilerini dikey geçiş sınavı hakkında bilgilendirdi. Dikey geçiş şartlarının değerlendirildiği toplantıda sınava hazırlık, ön lisans ve lisans eğitimi sırasında dikkat edilmesi gerekenler konuşmacılar tarafından öğrencilere aktarıldı.

İcra müdürlüğüne giriş koşulları ve çalışma şartları değerlendirildi

İzmir Ödemiş Adliyesi İcra Müdürü Barış Cem Özçelik, icra müdürlüğü mesleğine giriş koşulları ile ilgili bilgilendirmeler yaparak çalışma koşulları, mesleki sorumluluk alanları hakkında öğrencilere bilgiler aktardı. Gelen soruları da yanıtlayan Özçelik, öğrencilere mesleki deneyimlerini de paylaştı.

Yazı işleri müdürlüğü ve zabıt katipliği üzerine sohbet gerçekleştirildi

Gaziantep 7. ve 9. Asliye Hukuk Mahkemesi Müdürü Mehmet Yaşar Yıldız ve Gaziantep 7. Asliye Hukuk Mahkemesi Zabıt Katibi Yusuf Savcılı'nın katıldığı etkinlikte zabıt katipliğine giriş koşulları, meslekte yükselme olanakları, çalışma hayatında dikkat edilmesi gereken unsurlar, çalışma sahaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Gerçekleştirilen etkinliklerin ardından öğrencilerin soruları katılımcılar tarafından yanıtlandı. Yazı işleri Müdürü Mehmet Yaşar Yıldız, öğrencileri adliyeye davet ederek, ziyarette bulunmalarını istedi. GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şahin ise mesleki tanıtımların okul olarak çok önemsendiğini, öğrenci motivasyonu açısından önemli bulunduğunu ve etkinliklerin sürdürüleceğini kaydetti.

Online gerçekleştirilen etkinliklerin sonunda GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Adalet Programı öğrencisi Aliye Ekinci'nin hazırlamış olduğu teşekkür belgeleri konuşmacılara takdim edildi.