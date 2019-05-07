Oğuzeli MYO'da güvenlik eğitimi uygulama alanı kuruldu

GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Karahan, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sektörde aranılan eleman olmaları için ellerinden geleni ve imkanı sunacaklarını belirterek, amaçlarının iyi bir geleceğe sahip olmaları için yeniliklere hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Zeki Sunar, “Özel Güvenlik ve Koruma Programında akademik düzeyde eğitim ülkemizde 38 üniversitede fiilen devam etmekte olup mezun olan öğrenciler 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince sektörlerinde Özel Güvenlik Sorumlusu olarak görev alabilmektedir. Meslek Yüksekokulu olarak, bu amir sorumluluğunda görev alan öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim almaları için yapmış olduğumuz çalışmalarda Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Karahan hocalarımızın desteği ve Türkiye de bir ilki daha gerçekleştirerek Güvenlik Eğitimi Uygulama Alanı kuruldu. Kurduğumuz Güvenlik Eğitimi Uygulama Laboratuarına katkılarını esirgemeyen TC. Merkez Bankası Gaziantep Şubesine ve Türkiye Özel Güvenlikçiler Derneği Genel Başkanı Beşir Mehmet Gaman'a teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Güvenlik Eğitimi Uygulama Alanında X-Ray bagaj kontrol cihazı (TAEK Kullanım lisansı alınmış aktif çalışır vaziyette), kapı tipi metal tarama dedektörü, iki adet el tipi metal tarama dedektörü, üç adet çelik yelek, beş adet cop, üç adet kelepçenin yanı sıra derslerde CCTV sistemlerinde kullanılan çeşitli güvenlik kamera türleri, DVR cihazları, Bekçi Tur İstasyon üniteleri bulunuyor.

Ayrıca eğitim esnasında çalışma ortamının birebir yansıtılması açısından, X-Ray cihazı ve Kapı Tipi Metal tarama dedektörü yönetmelik kurallarına ve sektördeki kullanım örneklerine (AVM, Hava Limanları) uygun olacak şeklinde kurulmuş ve öğrencilere tıpkı gerçek iş ortamında çalışıyormuş izlenimi oluşturmak şekilde dizayn edildi.