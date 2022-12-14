Oğuzeli MYO'da İnsan hakları konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu'nda, Hukuk Bölüm Başkanlığının koordinesinde, Gaziantep Baro Başkanı Av. İskender Kahraman tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü sebebiyle ‘İnsan Hakları Bağlamında Adil Yargılanma ve Savunma Hakkı' konulu konferans verildi.

GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu, Oğuzeli Kaymakamlığı ve Gaziantep Baro Başkanlığı'nın işbirliği ile düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Memet Şahin, “Irk, din, dil, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın sadece insan olmanın esas alındığı ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul günü olan 10 Aralık İnsan Hakları günü kutlu olsun. Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli MYO olarak her yıl tüm öğrencilerimizi, evrensel insan hakları temelinde aile sevgisiyle kucaklıyoruz. Gençlerimizde yaktığımız bu sevgi ışığının gelecekte tüm insanlığın barış, eşitlik ve adalet içinde yaşamasına vesile olmasını temenni ediyorum” dedi. Gaziantep Baro Başkanı Av. İskender Kahraman verdiği konferansta insan haklarının önemine vurgu yaptı. Av. İskender konuşmasında şunları söyledi:

"İnsan hakları insanların vazgeçilmez haklarıdır. Bu haklar içerisindeki en önemli haklarından birisi de adil yargılanma ve savunma hakkıdır. Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesinde de Anayasamızda da bu temel haklarımız bulunmaktadır. Bizler gerek Barolar gerekse avukatlar olarak adil yargılanma ve savunma hakkının sağlanması için çalışmaktayız. Barolarımızda İnsan Hakları, Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Komisyonları başta olmak üzere birçok komisyonumuzla doğrudan insan haklarını korumak ve bu hakları güvence altına almak amacıyla çalışmaktayız."

Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ali Altunbaş ise Oğuzeli Meslek Yüksekokulu olarak insan haklarının öneminin toplumsal anlamda farkındalık yaratması için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti. Etkinliğin sonunda Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Memet Şahin, Gaziantep Baro Başkanı Av. İskender'e günün anısına çiçek ve plaket takdim etti. Gaziantep Baro Başkanı Kahraman'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa Oğuzeli'de bulunan kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler sorularıyla yoğun ilgi gösterdi.