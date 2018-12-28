Oğuzeli öğrencilerinden teknik gezi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencileri Kartal Halı'ya teknik gezi düzenledi.

GAÜN Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Yaşar Ede eşliğinde gerçekleştirilen teknik gezide, Kartal Halı'nın İş Güvenliği (İSG) Uzmanı Serkan Özkalender tarafından, firmanın iş güvenliği uygulamaları hakkındaki bilgiler paylaşıldı. Firma gezisi öncesi yapılan bilgilendirme toplantısında, iş güvenliği uzmanlarının yetki ve sorumlulukları ve iş güvenliği uzmanlarının çalışma koşulları ile ilgili açıklamalar yapıldı. Özkalender, şirketin genel İSG kuralları ve İSG uygulamalarının gerekliliği ile ilgili bilgi verdikten sonra öğrencilerin sorularını büyük yanıtladı. Firma gezisinde ise gürültü, tozla mücadele, yangın, iş kazaları, meslek hastalıkları gibi konuları üzerinde konuşuldu.

Öğretim Görevlisi Yaşar Ede, öğrencilerimizin donanımlı bir şekilde mezun olmaları için kurum olarak bu tür etkinliklerin ve teknik gezilerin süreceğini belirterek, İş Güvenliği Uzmanı Serkan Özkalender'e vermiş olduğu bilgilerden ve Oğuzeli Meslek Yüksekokulu öğrencilerine böyle bir imkan sağladığından dolayı teşekkürlerini sundu.