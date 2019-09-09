Oğuzeli ülkü ocaklarından yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Oğuzeli Ülkü Ocakları Başkanı Sedat Gökkır, eğitim sürecinin bir bütün olduğunun altını çizdiği mesajında, "Türk Milleti'nin refaha kavuşması ve içinde bulunduğumuz bu dönemde ileriye yönelik bir yatırım olarak gördüğümüz genç kardeşlerimizin okuması adına Oğuzeli Ülkü Ocakları olarak elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz.Ülkemizin geleceği, milletimizin umudu olan çocuklarımızın ve gençlerimizin büyük bir heyecanla bekledikleri yeni Eğitim-Öğretim yılına başlamış bulunmaktayız. Oğuzeli Ülkü Ocakları olarak yeni Eğitim-Öğretim döneminde öğrenci kardeşlerimize ve ailelerine, öğretmen arkadaşlarımıza ve tüm eğitim çalışanlarına hayırlı olması temennisi ile başarılar diliyoruz. Eğitim süreci bir bütündür. Eğitim evde, okulda, yolda, sokakta kısacası hayatımızın her yerindedir. Bu sürecin toplumun bütün kurum ve kuruluşlarıyla desteklenmesi ve toplum geneline yayılması için çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Türk Gençliğine daha fazla imkân sağlaması büyük önem taşımaktadır. Türk Cumhuriyeti Devletinin varlığı, birliği ve bekasının yegâne teminatı çocuklarımızdır. Onları geleceğe hazırlama noktasında bilgi, birikim, teknoloji gibi teknik kavramların yanı sıra sevgi, saygı, adalet, hoşgörü ve iyilik gibi manevi kavramları gençlerimize aşılamamız gerekmektedir. Bu vesile ile öncelikle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Şehit öğretmenlerimize Allahtan rahmet diler, yeni Eğitim-Öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim çalışanlarına hayırlar getirmesini dileriz” ifadelerini kullandı.