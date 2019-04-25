Oğuzeli'nde eğitime yatırımlar sürüyor

Mehmet Koç İlkokulu'nda kütüphane açtı.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde farklı sınıflarda okuyan 30 öğrenci Oğuzeli Belediyesi'nin desteği ile Gündoğan Mahallesi Ş. Mehmet Koç İlkokulu'na kütüphane kurdu. Eğitime yapılan yatırımın ülkeye yapılan en büyük yatırım olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Başta öğrencilerimiz olmak üzere bu harika projede emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum” dedi. Başkan Kılıç, “Bu güzel projeyi Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan Atasagun Topluluğu ile gerçekleştirdik. Minik yavrularımızın faydalanabileceği kütüphanemizi okulumuza kazandırdık. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde farklı sınıflarda okuyan 30 öğrenci arkadaşımız Gündoğan Mahallemize gelerek Ş. Mehmet Koç İlkokulu'nun boya badana işlerini yaptılar. Kendi elleriyle bir kütüphane odası yaptılar. Kitap kampanyası gerçekleştirdiler. Çocuklarımıza ağız bakım seti ve kırtasiye seti hediye ettiler. Onlarla oyun oynadılar birlikte keyifli vakit geçirdiler. Bu güzel tablo karşısında mutlu oluyoruz, gururlanıyoruz. Belki minik yavrularımızdan birkaç tanesi buraya gelen genç kardeşlerimizin sayesinde ileride doktorluk mesleğini seçecek. Ben bu harika projeye hayat veren , Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan Atasagun Topluluğu'na ve emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gündoğan Mahallesi Ş. Mehmet Koç İlkokulu'nda gerçekleşen açılışa Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan Atasagun Topluluğu ve vatandaş katıldı.