Oğuzeli'nde “Koroner arter hastalığı ve korunma yolları” konferansı

Dr. Özlem Soran tarafından Oğuzeli'nde, halk dilinde kalp damarları tıkanıklığı olarak da bilinen “Koroner arter hastalığı ve korunma yolları halka açık bir konferans ile anlatıldı.

Oğuzeli Belediyesi ve SANKO Üniversitesi tarafından desteklenen konferansa Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Dr. Özlem Soran, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konferansa Oğuzelililer yoğun ilgi gösterdi.

Dr. Özlem Soran, Koroner arter hastalığı diğer adıyla Kalp damar hastalıkları ile ilgili Oğuzelilileri bilgilendirdi. Hastalıktan korunmak için yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Dr. Soran, Koroner arter hastalıklarının tedavisinde Avrupa'yla yarıştıklarını ancak, hastalığa yakalanmamak için gerekli tedbirlerin alınmasında Avrupalılardan geride olduklarını belirtti.

Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı üniversitelerinin görevinin bilgiyi üreterek halka iletmesi olduğunu belirterek, “Üniversitelilerin görevinin bilgiyi üreterek ve ürettiği bilgiyi bölgesindeki vatandaşlarla paylaşır. Bu konferansın amacı tam da budur. Öğrencilerimizin ve hocamızın ürettiği bilgiyi sizlerle paylaşmaya geldik. Bu konferansta emeği geçen Belediye Başkanımız Sait Kılıç'a teşekkür ederim” dedi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç çağın hastalığı olan kalp konusunu halkla paylaştıklarını belirterek, “Eğitimlerimizi yatırımlarımızı sosyal etkinliklerimizi Oğuzeli halkıyla birleştirmeye çalıştık. Bu anlamda köylerimizle beraber 18 tane sosyal tesis yaptık. Bugün yaptığımız etkinlikte çağımızın hastalığı olan kalp konusunda halkımızı bilgilendiriyoruz. Biliyorsunuz kalp vücudun motorudur. Motor bozulursa araba nasıl gitmiyorsa kalpte insanın sağlığının motorudur” şeklinde konuştu.

Dr. Özlem Soran kalp hastalıkları konusunda vatandaşları bilgilendirmenin önemine değinerek, “Kalp hastalıklarından nasıl korunuruz bu konuda halkımızı bilgilendirmek için konferans veriyoruz. Sanko Üniversitesi Rektörü ve Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ın ortaklaşa aldığı kararla bizi halkla buluşturuyorlar onlara çok teşekkür ediyorum. Biz doktor olarak sadece hastalık geliştiğinde hastalığı tedavi etme görevine sahip değiliz. Üniversite doktorları olarak bildiğimiz bilimsel verileri hastalıkların gelişmeden alınacak tedbirleri halkımıza iletirsek hastalığa karşı çok daha güçlü mücadele etmiş oluruz. Bu konferansın temel hedefi Koroner arter hastalığı ile ilgili eğitimi halka indirebilmektir. Hastalığın tedavisinde Avrupa ile başa baş gidiyoruz. Ancak hastalıktan korunmak için yapılması gerekenlerle ilgili Avrupa'nın gerisindeyiz” diye konuştu.