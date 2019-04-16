Oğuzeli'nde "Kurgusal Duruşma" yarışması

Öğretim Görevlileri Gülsüm Günbala Güven, Ayşe Bahar, Ali Altunbaş ve Ali Balkan tarafından koordine edilen yarışma kapsamında, Adalet Programı 1. Sınıf öğrencileri kurgusal duruşma yaparak kendi aralarında yarıştı. Yarışma konusu olarak boşanma davası seçilen duruşmalarda öğrenciler performanslarıyla dikkat çekti. İzleyen diğer öğrenciler duruşmaları dikkatle takip etti. Kurgusal duruşma yarışmasıyla ilgili olarak konuşan Adalet Programı Öğretim Görevlisi Gülsüm Günbala Güven, “Adalet Programı olarak derslerde teorik öğretilen bilgilerin uygulamalı bir şekilde pekişmesi ve öğrencilerimize eğitimin eğlenceli hale getirilmesi için böyle bir yarışma düzenledik. Yaklaşık iki aydır öğrencilerimiz dosyalarını hazırlayıp rollerine çalıştı. Adalet Programı öğretim elemanları olarak bizler de onlara yardımcı olup rehberlik ettik. Öğrencilerimiz güzel performanslarıyla hem uygulamayı gösterdiler hem de tiyatral bir gösteri sunarak izleyicileri eğlendirdiler” dedi.