Oğuzeli'nde Nar taneleme ile sıkma tesisi açıldı

Oğuzeli Belediyesi tarafından yaptırılan kadınların istihdam edildiği nar taneleme ile sıkma tesisi düzenlenen törenle hizmete girdi. Amacın tarımsal ürünlerden katma değeri yüksek ürünlerin üretmek olduğu tesiste, Kadınlar istihdam edilecek.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, “Tarımsal ürünlerin katma değer oluşturacak şekilde değerlendirilmesinin hem istihdam hem de üreticinin daha fazla kazanç elde etmesi açısından önemlidir. Bu iki amacı birlikte gerçekleştirmek açısından bugün açılışı yapılan tesis son derece takdire şayandır" dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ise, 538 bin ton narın 20 bininin Oğuzeli'nden çıktığını ifade ederek, kadın istihdamının ve bereketli Oğuzeli topraklarında yetişen narın değerlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, bölgeye yaptıkları yatırımları anlatarak, Oğuzeli'nin kendileri için çok özel bir ilçe olduğunu vurguladı. Şahin, Tesisin de kente önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

“Gelecek yıl ürün çeşitliliğini daha da artıracağız”

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, bu toprakların kendilerine en güzel narını verdiğini vurgulayarak, gelecek yıl bu tesisteki ürünleri dahada arttıracaklarını söyledi. Kılıç, "Aklımız yettiğinden beri bu topraklar bize en güzel narı verir. Bizim sembolümüz nardır. Narımız Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da tescillendi. Biz de bunu daha çok değerlendirelim, buradan çıkan ürünleri çeşitlendirelim diye GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile bu tesisi kurduk. Sadece kadınların istihdam edildiği tesiste taneleme, sıkma, nar ekşisi, nar reçeli ve nar marmelatı yapıyoruz. Gelecek yıl ürün çeşitliliğini daha da artıracağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, MHP Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, Gaziantep Vali Yardımcısı Rızan Eroğlu, Kaymakam Batuhan Bingöl, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sadef, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Derya Bakbak, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, İş-Kur İl Müdürü Sıraç Ekin, GAP İdaresi Başkanlığı Genel Koordinatörü Adalet Budak Akbaş, İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan, MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik, MHP Oğuzeli İlçe Başkanı Muharrem Özsert, AK Parti İlçe Başkanı Şıh Mehmet Türk, ve vatandaşlar katıldı.