Oğuzeli'nde üniversite öğrencilerine DGS ile Hukuk Fakültesine Geçiş anlatıldı

GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr.Öğr. Üyesi Murat Karahan'ın hukuk meslek mensuplarının gerek ekonomi gerek ise yargılama sürecinde oynadıkları önemli rolü hakkındaki konuşmalarıyla başlayan seminere, sunumlarıyla katkıda bulunan Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bozdağ, öğrencilere Dikey Geçiş Sınavının amacı, Dikey Geçiş Sınavına başvuru şartları, Dikey Geçiş Sınavındaki soru sayıları ve soru tipleri, Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) hesabı ve önemi, DGS Puan Hesabı hakkında bilgiler verdikten sonra DGS ile hukuk fakültesine geçişin sağlayacağı avantajlara değindi.

Öğrencilerin en çok merak ettiği konular olan; yıllık DGS kontenjanı, GAÜN Hukuk Fakültesi'nin yıllara göre kontenjanı, hukuk fakültesine geçiş yapmak için yapılması gereken yaklaşık netler hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bozdağ, ayrıca öğrencilerin bu bölümü kazanmaları durumunda hangi derslerden muaf olabileceklerine dair yönetmelikler çerçevesinde açıklamalarda bulundu. Ek olarak Hukuk Fakültesi mezunlarının yapabilecekleri meslekler ve bu mesleklere giriş için gerekli şartlar üzerinde duran Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bozdağ, gündemde olan Yargı Reformu Strateji Belgesiyle hukuk fakültesi mezunlarına getirilmesi düşünülen sınav sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Sunumun sonuç kısmında öğrencilerin gerek DGS gerek ise hukuk mesleği hakkındaki sorularını cevaplayan Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bozdağ'a Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan tarafından seminere yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edilerek plaket takdiminde bulunuldu. Yüksekokul Müdürü Karahan, üniversiteler içinde yer alan farklı birimlerin işbirliğinin öğrencilere sağlayacağı katkıların ne denli güzel sonuçlar ortaya çıkarabileceğinin bu seminer ile çok iyi anlaşıldığını belirtti.