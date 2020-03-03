Oğuzeli'nde yabancı tabelalara ruhsat yok

Oğuzeli'nde yabancı isim ve karakterden tabela yaptıran iş yerlerine ruhsat verilmeyecek.

Oğuzeli Belediyesi Türkçe tabela standartlarına uyumun sağlanması konusundaki çalışmalarına hız verdi.

Zabıta Ruhsat Denetim Müdürlüğü'ne Türkçe'nin korunması amacıyla Oğuzeli genelinde yeni açılacak iş yerlerinin tabelalarında Türkçe isim ve karakter kullanması için talimat verildiğinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Bir milleti oluşturan en önemli değerlerden birisi dildir” ifadelerini kullandı.

Başkan Kılıç, “Belediye sınırlarımız içinde açılacak iş yerlerine, Türkçeden başka herhangi bir dilde isim vermek isteyen kişi ve kuruluşlara iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeyecek. Oğuzeli'nde birçok işletmemiz yerli ve milli ürünler üretiyor veya satıyor ama dikkat çekmek için yabancı isimli tabela kullanıyor. Yaptığımız bu çalışma ile buradaki çelişkiyi, görüntü kirliliğini ve istemeden de olsa Türkçemize yönelik yapılan bir nevi saldırıyı ortadan kaldırmak istiyoruz. Bir milleti oluşturan en önemli değerlerden birisi dildir. Biz kelimelerle düşünürüz. Kelimelere anlam yükleriz. Okuduğumuz zaman o kavram, o kelime bizde bir şeyler çağrıştırır. Biz ülkemizde yeni açacak olduğumuz iş yerimize yabancı bir ismi niye koyalım? Bizim Türk tarihimiz başka milletlerde olamayacak kadar zengin. Gerek kültür hayatımız gerekse medeniyet hayatımız da öyle. Kendi kültürümüzde o kadar çok isim var ki bunlardan birisini koysunlar. Bir dil bir milletin namusudur. Türk Milleti olarak biz dilimize sahip çıkmak durumundayız. Kendi medeniyetimizde, kendi kültürümüzde o kadar geniş bir kelime hazinemiz var ki mutlaka insanlar bunlardan kendi hayatına uygun olan bir şeyi bulabilir. Dil bir milletin hem geçmişi hem hayatı hem de geleceğidir. Gelecek nesle bıraktığımız en güzel miras dil mirasıdır. Savaş dolaysıyla kentimize gelen insanlar şu an burada misafir olarak kalıyorlar. İnşallah barış olduğunda kendi ülkelerine gidecekler ama onlar da burada Türkçe öğrenmeli, Türkçe düşünmelidirler. İş yerlerine isim koyma konusunda İngilizce, Fransızca, Arapça gibi bir ayrımımız söz konusu değil. Herhangi bir dile düşmanlığımız da söz konusu değil sadece kendi dilimize sahip çıkıyoruz. Onun için Oğuzeli'nde herkes iş yeri açarken mutlaka Türkçe isim almak ve tabelasına onu yazmak zorunda” dedi.