Oktay Yalçın'ın adı kütüphanede yaşatılacak

Şehitkamil Belediye Meclisi yeni yapılan bir kütüphaneye 2 yıl önce hayatını kaybeden merhum Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yalçın'ın adının verilmesi kararını aldı.

Şehitkamil Belediye Meclisi, 2020 yılında vefat eden merhum Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yalçın'ın adının Gaziler Mahallesi sınırları içerisine yapılan kütüphaneye verilmesi için tüm meclis üyelerinin kabul oyuyla karar aldı. Gaziler Mahallesi'nde yapımı devam eden ve önümüzdeki günlerde öğrencilerin hizmetine sunulacak Oktay Yalçın Gençlik Kütüphanesi, toplam bin 800 metrekare alana sahip olacak. Kütüphane içerisinde; 2 adet okuma salonu, bilgisayar salonu, grup çalışma odası ve fuaye alanı bulunacak.

''Önemli çalışmalar gerçekleitirdik''

Kararın ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Meclis Üyelerine teşekkür etti. Başkan Fadıloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle tüm Meclis Üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Uzun bir süre birlikte görev yaptığımız merhum Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yalçın'ın isminin yaşatılması adına karar aldık. Yakın tarihte hizmete girecek olan Gaziler Mahallesindeki kütüphaneye Oktay Yalçın'ın isminin verilmesini Meclisimizde karara bağladık. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Oktay Bey ile birlikte çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Biz kendisinden razıydık, Allah da kendisinden razı olsun. Mekanı, cennet olsun. Oktay Bey'in adının yaşatılması noktasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”