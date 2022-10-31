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Okul bahçesinde drift atan araca 16 bin 669 lira ceza

Gaziantep’te bir okulun bahçesinde drift yaptığı tespit edilen araç sürücüsüne drift yapmaktan, sürücü belgesiz araç kullanmaktan ve araç üzerinde yapılan değişikliği araç tescil belgesine işletmemekten toplam 16 bin 669 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te bir okulun bahçesinde drift yaptığı tespit edilen araç sürücüsüne drift yapmaktan, sürücü belgesiz araç kullanmaktan ve araç üzerinde yapılan değişikliği araç tescil belgesine işletmemekten toplam 16 bin 669 TL cezai işlem uygulandı.


Gaziantep'te 30 Ekim 2022 Ekim Pazar günü Şahinbey ilçesinde bulunan bir okulun bahçesinde drift yaptığı tespit edilen araç sürücüsüne drift yapmaktan, sürücü belgesiz araç kullanmaktan ve araç üzerinde yapılan değişikliği araç tescil belgesine işletmemekten toplam 16 bin 669 TL cezai işlem uygulandı.


Aracın drift attığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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