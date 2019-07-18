Okul bahçesinde organik sebze ve meyve üretiyorlar

Gaziantep'te bir ilkokulda öğretmen ve öğrenciler, okulun bahçesinde organik sebze ve meyve yetiştirdiler. Öğrenciler, yetiştirdikleri meyveleri dalından koparak taze taze yemenin keyfini yaşadılar.

Gaziantep Şehit Mehmet Öter İlkokulunda okuyan çocuklar, öğretmenlerinin de desteği ile atıl durumda bulunan okul bahçesinde tarım atölyesi kurarak kendi organik sebze ve meyvelerini yetiştirdiler. Tarım atölyesine domates, salatalık, acur, biber, patlıcan, fasulye, kavun, karpuz ve kış kabağı gibi pek çok ürün eken çocuklar, ilk mahsulleri de yine kendileri topladılar. Okul Müdürü Cuma Taş ve öğretmenlerinin öncülüğünde kurulan tarım atölyesinde ilk kez dalında sebze ve meyve gören minik öğrenciler, ürünlerin bakım, sulama ve yabani otlardan arındırılma aşamalarının tamamını da kendileri yapıyorlar. Bu sayede eğitim gördükleri okulda doğayla iç içe olmanın tadına varan minik öğrenciler, şehir merkezinde toprakla tanışmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

"Ürünler çocuklar tarafından yetiştiriliyor"

Tarım atölyesi hakkında bilgi veren Şehit Mehmet Öter İlkokulu Müdürü Cuma Taş, "Bu tarım atölyemiz Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu kapsamında hedeflenerek kuruldu. Bizim buradaki amacımız şehirlerde apartmanlar arasında kalmış çocuklarımızın yedikleri meyve ve sebzelerin nasıl yetiştiğini göstermek ve dalında görmelerini sağlamaktı. Bu sayede çocukların toprakla tanışmasını sağlamak istedik. Bu atölyemizde domates, salatalık, acur, biber, patlıcan, fasulye, kavun, karpuz ve kış kabağı gibi sebze ve meyveler yetiştirdik. Bundan sonraki amacımız da önümüzdeki yıllarda ürün çeşitliliğimizi arttırmaktır" dedi.

Taş, "Ben fikre önayak olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, Gaziantep Valisi Davut Gül'e, Gaziantep Milli Eğitim Müdür Cengiz Mete'ye ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Meyve ve sebzeleri ilk kez dalında gördüm"

Proje kapsamında bahçede kendi ürünlerini yetiştiren Fatma Dilruba Gıcıkoğlu adlı öğrenci, "Okulum sayesinde ilke defa meyve ve sebzeleri dalında görmüş oldum" derken, Ecrin Taş isimli öğrenci ise, "Burada sebze ve meyveleri kendimiz ekiyoruz, suluyoruz ve büyüyünce kendimiz topluyoruz. Sonrasında da topladığımız ürünleri kendimiz yiyoruz" şeklinde konuştu.

Bir başka öğrenci Ecrin Yılmaz da, "Kendimiz ekiyoruz, kendimiz toplayıp yiyoruz. Yani bu güzel bir duygu, yetiştirdiğimiz ürünlere dokunabiliyoruz ve görebiliyoruz" diye konuştu.