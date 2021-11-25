Okul çatısı alev alev yandı, kimsenin olmaması faciayı önledi

Gaziantep'te sabah erken saatlerde bir okulun çatısında yangın çıktı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından iki saatlik çalışma sonucu söndürülürken, olayın yaşandığı esnada okulda kimsenin olmaması faciayı önledi.

Yangın, sabah saat 05.30'da Şahinbey ilçesi kırsal Kızılhisar Mahallesi'nde 497 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Şenel-Sabri Turan İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sabahın erken saatlerinde okulun çatı kısmından bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören mahalle bekçisi ile çevredeki vatandaşlar, durumu, 112 acil sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına çok sayıda araç ve personel ile müdahale etti. Kısa sürede okul çatısının tamamını kaplayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıktığı okul çatısındaki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Okulda kimsenin olmaması faciayı önledi

Okulun çatısını küle çeviren yangın, sonucunda herhangi bir can kaybı yada yaralanma olayı yaşanmadı. Yangının, sabah erken saatlerde çıkması ve okulda kimsenin olmaması ise faciayı önledi. Toplam 497 öğrencinin eğitim gördüğü okulda yangın nedeniyle eğitime ara verilirken, öğrencilerin eğitimlerine yakındaki başka bir okulda devam edeceği belirtildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.