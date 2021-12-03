Okul çevrelerinde dev kadro ile yoğun denetim

Çocuk ve gençlerimizin daha huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla Gaziantep emniyeti 52 ekip, 181 personelle okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, 27 park-bahçe, 27 kahvehane, 12 büfe, 11 internet kafe, 5 oyun salonu, 1 iddia bayii olmak üzere toplam 83 umuma açık yeri denetledi, bin 109 şahıs kontrol edildi. Aranan 3 şahısla ilgili gerekli işlemler yapılarak, 2 adet kesici/delici alet ele geçirildi.