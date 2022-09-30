İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Okul faresi tutuklandı

Gaziantep’te 4 ayrı okulda meydana gelen hırsızlık olayının zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te 4 ayrı okulda meydana gelen hırsızlık olayının zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şahinbey'de 4 farklı okulda hırsızlık meydana geldi. Olay yerlerinde inceleme yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yürütülen çalışmalar neticesinde şahsın H.A. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahıs, yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.


H.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.