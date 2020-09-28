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Okul kablolarını çalmak isteyen hırsızlara suçüstü

Gaziantep’te bir okulun havalandırma borularını ve bakır kablolarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te bir okulun havalandırma borularını ve bakır kablolarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.


Olay, Şehitkamil ilçesi Çakmak Mahallesinde bulunan bir okulda gerçekleşti. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulun havalandırma ve bakır kablolarını çalmaya çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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