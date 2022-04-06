Okul öncesi eğitim öğrencilerinin tüm ihtiyaçları karşılanacak

Protokol ayrıca okul öncesi öğrencilerinin kumanya ihtiyaçları ile velilere yönelik rehberlik hizmetlerini de kapsayacak.

Eğitim hizmetlerine yerel yönetim desteğini sürdüren GBB, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokolle anaokuluna giden ve gidemeyen çocuklara, beslenme, temizlik, kırtasiye, eğitim malzemelerinin yanı sıra, ailelere rehberlik gibi detaylı bir destek paketini içeren protokol, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Metin Kılıçparlar tarafından törenle imzalandı.

''Hedef 5 yaş grubunda yüzde yüz oranında eğitimi yakalamak''

Protokol ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi'ne bildirecek. Proje ilk etapta 16 anaokulunda başlayacak. Şehir genelinde 5 yaş grubunda okul öncesi eğitimin yaygınlığının yüzde yüze çıkarılması ve 5 yaş altı yaş gruplarında ise okul öncesi eğitim seviyesinin ortalamanın üstünde rakamlara ulaşabilmesi protokolün nihai hedefleri arasında gösteriliyor.

''Okul alanlarını hazırlamak için destek veriyoruz''

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada, “Çocuk dostu şehir” ve “Eğitim şehri Gaziantep” hedefine ulaşmak için çalışmayı sürdürdüklerini söyledi. Okul öncesi eğitimde istenilen noktaya ulaşılabilmesi çalıştıklarını ifade eden Şahin, “Valimizin koordinasyonunda hem Milli Eğitim Müdürlüğümüz hem de biz imece usulüyle birbirimize yardım ederek yapıyoruz. Milletvekilliğim dönemimde okul öncesi eğitim yüzde 10'du şimdi ise ideal rakamlara hızla ulaşıyoruz. Büyükşehir olarak okul alanlarını çocuklarımıza hazırlamak için her türlü desteği büyükşehir olarak veriyoruz'' dedi.

''Okul öncesi eğitimde engel kalmayacak''

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Gaziantep'te okul öncesi eğitim hedeflerine ulaşmak için çok fazla okul yaptıklarını ama işin bununla bitmediğini dile getirerek “İçini doldurmak gerekiyor. Okul öncesi eğitimde şöyle bir sorunumuz var. Dezavantajlı mahallelerde çocukların okula gelmesinin bir maliyeti oluyor. Yemek, lojistik gibi. Fatma Hanım ‘Yapılması gereken ne varsa yapalım, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayalım' dedi. İlk etapta 16 anaokulunda başlayacak. Büyükşehir lojistik destek sağlayacak. Okul öncesinin eğitiminde hiçbir engel kalmayacak'' şeklinde konuştu.

''Akranlarıyla eşit imkanlar sunulacak''

İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Metin Kılıçparlar, protokolde emeği geçenlere teşekkür ederek, “İmzalanan protokolle okul öncesi eğitime erişemeyen çocukların akranlarıyla eşit imkanları sunarak eğitim sistemine girişini sağlamaktır. Okul öncesi eğitimde 5 yaşta yüzde 100 diğer alt yaşlarda ise okullaşma oranını arttırmayı hedefliyoruz. Destekleri için Başkan Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum” diye konuştu.