Okul öncesi eğitim temel eğitimin olmazsa olmazı

Düzenlenen etkinlik kapsamında okula yeni başlayacak öğrencilerle öğretmenleri bir araya gelerek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Anne ve öğrencilerin mutlu ayrıldığı etkinliğin ay sonuna kadar devam edeceği açıklandı.

Okul öncesi eğitimin bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük önem taşıdığını ifade eden GKV Özel Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut, “Geleneksel hale getirdiğimiz öğretmen öğrenci veli tanışma etkinliğimizi bu yıl da gerçekleştiriyoruz. 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk kez okul öncesi eğitime başlayacak olan öğrencilerle öğretmenlerini ve velilerini her gün farklı bir sınıf halinde toplayarak tanışma kokteyli düzenliyoruz. Bu yılda yine etkinliğimiz çok renkli geçiyor. Öğrenciler okul kavramı hakkında fikir sahibi olurken sınıf arkadaşlarını, sınıf öğretmenlerini ve derslerine girecek olan diğer öğretmenleri yakından tanıma fırsatı buluyor. 2019-2020 eğitim öğretim dönemiyle ilgili okulumuz genelinde olduğu gibi kurumumuzda da öğretmenlerimize yönelik hizmet içi eğitimimiz devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de devam edecektir” dedi.

Öğrencilerin okulu tanıması ve öğretmenleriyle sınıf arkadaşlarıyla ortak etkinlik yapmasının önemli olduğunu ifade eden GKV Özel Okulları anaokulu öğretmenleri, yapılan etkinliğin veliler ve öğrenciler üzerinde olumlu etki oluşturduğunu ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrencilerin alacağı eğitimler hakkında fikir sahibi olduklarını ifade etti. Öğrenci velileri de öğrencilerin böyle etkinliklerle okula karşı büyük ilgi duyduğunu, birkaç ay sonra başlayacakları eğitim yaşamında karşılaşacakları okul ve arkadaşlarının yanı sıra öğretmenleri de yakından tanıma fırsatı elde ettiklerini belirterek organizasyonda emeği geçen okul idaresi ve öğretmenlerine teşekkür ettiler.