Okul servisleri mercek altında

Gaziantep'te son 4 ay içerisinde toplam 7 bin 322 okul servisi denetlenerek 860 servise ceza kesildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan ekiplerin yürüttüğü denetimler kapsamında, Eylül-Aralık 2019 döneminde 7 bin 322 okul servisi kontrolden geçirildi. İçişleri Bakanlığı, okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarıyla mücadele etmek ve taşımacılık faaliyetlerini disiplin altına almak amacıyla yayımladığı servis yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde kurallara ve standartlara uymayan 862 adet okul servisine cezai işlem yaptı. Okul servislerine yönelik kesilen toplam 862 cezadan 216'sının Eylül ayında, 341'inin Ekim ayında, 232'sinin Kasım ayında 73'nün ise Aralık ayında uygulandığı belirtildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 153 İhbar Hattı'na gelen şikayet ve talepler doğrultusunda kontrol ve denetimlerin arttırılarak sürdürüleceği de açıklandı