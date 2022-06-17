Okula giren hırsız, müdürün odasında yakalandı

Gaziantep'te okula giren bir hırsız bekçiler tarafından müdürün odasında suçüstü yakalandı.

Hırsızlık olayı Gaziantep'in Kepenek Mahallesi'nde bulunan bir okulda meydana geldi. Okulun balkon kapısının kırık olduğunu fark eden çarşı ve mahalle bekçileri okul müdürüyle irtibata geçti. Okulu kontrol eden bekçiler hırsızı müdürün odasında suçüstü yakaladı.

Alarm sisteminin kırıldığını tespit eden ekipler İ.B. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlattı.