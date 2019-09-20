İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okula gitmek isteyen kız öğrenciye polisler sahip çıktı

Gaziantep’te maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen H.

Gaziantep'te maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen H.D isimli kız öğrenci, polislerin girişimleri ile çok istediği okula kavuştu.


Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Vatan mahallesinde ikamet eden N.D isimli kız çocuğu ekonomik sebepler nedeniyle okula gidemediğini öğrenen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum destekli Polislik Şubesi ekipleri, harekete geçerek kızın ailesini evinde ziyaret etti. kızın babası H.D.'ye, çocukların ülkenin geleceği olduğu anlatılarak, okumanın önemi hakkında bilgi veren polisler, gereken maddi desteğin de sağlanacağı sözü ile babayı ikna etmeyi başardı. Okumayı çok isteyen N.D. isimli genç kız polis ekipleri ile birlikte Yeşilvadi Anaüdolu Lisesi'ne götürülerek 9-D sınıfına kaydı yaptırıldı. N.D'nin okul kıyafet, kitap ve kırtasiye gibi masrafları okul tarafından karşılanırken ailenin sosyal yardımlardan faydalanabilmesi için mahalle muhtarı aracıyla ilgili kurumlara müracaatta bulunuldu. Ekipler, N.D'nin babası H.D.'nin ise gündelik işler yerine daha iyi ve düzenli bir iş imkanına kavuşması için de girişimdi bulundu.


Çok istediği okula kavuşmanın sevincini yaşayan N.D ile babası H.D., verilen destek nedeniyle Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, toplum destekli polis şubesi ekiplerine, okul idarecileri ve mahalle muhtarına desteği nedeniyle teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.