Okula-kreşe giden çocukların bağışıklığını güçlendirin

Dr. Dila Tuğçe Kopan, okula kreşe giden çocukların sık hastalanmamaları için alınabilecek en iyi önlemin bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğunu belirterek, bağışıklığı güçlendirmede ise anne ve babanın üzerine düşen görevler olduğunu ifade etti.

Uzm. Dr. Tuğçe Kopan, okulların açılmasıyla birlikte birçok anne baba çocuklarının dış dünyada daha fazla vakit geçireceğinden dolayı daha sık hastalanacağı endişesini taşıdığını belirtti. Kopan, özellikle ilkokula yeni başlayacak olan çocuklar, hayatlarının ilk yıllarında daha steril ve korunaklı büyüdüğünü hatırlatarak, bu nedenle kalabalık bir ortamda bulunacak olan çocukların okulda yaşıtları ile bir araya gelince hastalanmalarının olağan olduğunu da ifade etti. Tuğçe Kopan okula , kreşe giden çocukların sık hastalanmamaları için alınacak önlemler ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için anne ve babalara düşen görevler hakkında bilgiler verdi.

Okulda geçirilen her sene bağışıklık sistemlerinin gelişeceğini ve daha az hastalanacaklarını da unutmamak gerekmektedir. Bu dönemde çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için anne babalara büyük görev düşer.

Dr. Dila Tuğçe Kopan, Çocuklarındoğal bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğumdan itibaren yapılabilecekleri şöyle sıraladı:

"Annenin sağlıklı bir gebelik geçirmesi ve sağlıklı beslenmesi önemlidir. İlk 6 ay sadece anne sütü ve mümkünse 2 yaşına kadar emzirilmenin devam ettirilmesi elzemdir. Anne sütü verilemediği durumlarda prebiyotikten zengin devam sütlerinin verilmesi gerekir. Bağışıklık sisteminin oluşması anne karnında başladığı için annenin sağlıklı bir gebelik geçirmesi ve katkısız ve doğal beslenmesidir. Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması da lazımdır. Aşı takvimine mutlaka uyulması gereklidir. Bağışıklık sistemi ne kadar güçlü olursa vücut o kadar dirençli olur. Çocuklarımızın özellikle okula ilk başladığı dönemde enfeksiyon hastalıklarına yakalanması doğaldır. İşte tam bu noktada bağışıklık sistemi devreye girmektedir. Bağışıklık sistemi ne kadar güçlü olursa okul dönemi hastalıklarına karşı bir vücut direnci o kadar yüksek olur. Çocuklarımızın bağışıklığını güçlendirmek için mutlaka yapmamız gerekenler listesinin başında sağlıklı ve düzenli bir beslenme gelir. Ev yapımı yoğurt, turşu gibi doğal probiyotikler ile bağırsaklardaki vücuda dost bakterileri artırarak bağışıklığı güçlendirebiliriz. Çocuklarımızın hayatının ilk iki yılında düzenli D vitamini, sonrasında da ihtiyaca göre D vitamini takviyesi mutlaka devam ettirilmelidir. Çocuklarımızın aktif spor aktiviteleri mutlaka desteklenmeli ve açık-temiz havada vakit geçirmeleri sağlanmalıdır. Katkısız ve koruyucu madde içermeyen gıdalarla beslenmesine özen gösterilmelidir. Büyüme hormonu derin uykuda salgılandığından uyku kalitesi ve uyku hijyeni çok önemlidir. Çocuklarımızın aşıları ve düzenli sağlık kontrolleri aksatılmamalıdır. Sağlıklı çocuk izlemi, çocukların sağlıklı büyümeleri ve birçok hastalığın erken tanısı açısından oldukça ehemmiyet taşımaktadır. Hayatın ilk 6 ayında her ay çocuk hekimi poliklinik kontrolü, 6.aydan sonra 3 ayda bir ve 2 yaş sonrası yılda bir kez çocuk hekimi poliklinik kontrolü önermekteyiz" diye konuştu.