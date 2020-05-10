Okuldaki hırsızlık anı kamerada

Gaziantep'te okulların kapalı olmasını fırsat bilen hırsızların dizüstü bilgisayarı çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 hırsız kapalı olan okula girerek öğretmenler odasında bulunan bir dizüstü bilgisayarı çaldı. Girdikleri okulun koridorlarında dolaşan hırsızların rahatlığı ise pes dedirtti.

Güvenlik kamerasından kimlikleri tespit edildi

Hırsızlık olayının anlaşılmasıyla ihbar üzerine okula gelen polisler yaptıkları çalışma sonucu 2 hırsızın kimliklerini belirledi. Asayiş ekiplerinin yaptığı çalışmayla 2 hırsız yakalanarak çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.