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Okuldaki şaka hastanede bitti

Gaziantep’te bir ortaokul öğrencisi arkadaşlarının su mataralarına nem alıcı aktif kil atarak şaka yaptı.

Gaziantep'te bir ortaokul öğrencisi arkadaşlarının su mataralarına nem alıcı aktif kil atarak şaka yaptı. Olayın ardından 11 öğrenci zehirlenme iddiası ile hastaneye kaldırıldı.


İddiaya göre, Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulunda ismi açıklanmayan bir öğrenci, 2 arkadaşının su matarasının içerisine nem alıcı aktif kil attı. Sudan içtikleri ileri sürülen toplam 11 öğrenci, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle hastanelere kaldırıldı. Zehirlendikleri ileri sürülen öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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