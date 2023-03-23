İhlas Haber Ajansı

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Okuldan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Gaziantep’te bir okulda meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep'te bir okulda meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları öncesi okula geliş ve hırsızlık sonrası okuldan kaçış görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Savcılı Mahallesi'nde bir okulda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma neticesinde, okulda meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen A.O.G. isimli şüpheli yakalandı.


Yakalanan şüpheli A.O.G., tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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