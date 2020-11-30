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Okuldan klima malzemelerini çalan hırsız yakalandı

Gaziantep’te bir okuldan klima dış ünitesi ve malzemelerini çalan genç yakalandı.

Gaziantep'te bir okuldan klima dış ünitesi ve malzemelerini çalan genç yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi karacahmet Mahallesi'nde bulunan bir okuldaki klima dış ünitesi ve boruları ve bazı malzemeleri çalındı. Olayın ardından okulda inceleme yapanan Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri okulun ve çevredeki güvenlik kameralarından şahsın önce eşkaline sonra da kimliğine ulaştı. Operasyon ile şahsı, olay günü giydiği kıyfetler ve olayda kullandığı malzemeler ile birlikte ele geçiren polis ekipleri, genci gözaltın aldı.


Şahsın emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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