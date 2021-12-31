Okullar arası yıldızlar basketbol müsabakaları

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği “Okullar Arası Yıldızlar Müsabakalarında, SANKO Okulları Kız ve Erkek basketbol takımları yenilgisiz şampiyon oldu.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda, Ecrin Yılmazlar, Cansu Duman, Nur Zorkirişci, Zeynep Polat, Zehra Nakıpoğlu, Göksu Eralap, Ela Derici ve Elif Ciğerli'den oluşan SANKO Okulları Kız Basketbol Takımı birincilik kupasını kucakladı.

Batu Anlar, Berker Udumlu, Arda Akıcı, Demir Şüğün, Aras Kızılateş, Yiğit Tural, Kaan Özkök, Efe Tahtacı, Doruk Erdoğan, Barış Öztoprak, Kerem Aslan, Fırat Özmercan ve Arda Gürbüzer'den oluşan SANKO Okulları Erkek Basketbol Takımı da birincilik kupasını kimseye bırakmadı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, müsabakalarda hem kız hem de erkek basketbol takımlarının yenilgisiz şampiyon olmasının çifte mutluluğunu yaşadıklarını belirterek sporcuları ile başarıda emeği geçen takım koçları Ersin Korkmaz ve Recep Katırcıoğlu'nu kutladı.

Asyalı, 22-25 Şubat 2022 tarihlerinde düzenlenecek bölge şampiyonasında SANKO Okulları Kız ve Erkek Basketbol Takımlarına başarılar diledi.