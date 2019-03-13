Okullararası satranç turnuvasına büyük ilgi

Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen Okullar Arası Satranç Turnuvası'nda 850 öğrenci mücadele ediyor.

Şehitkamil Belediye Başkanlığı, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenenOkullar Arası Satranç Turnuvası, 8 farklı kategoride 850 lisanslı sporcunun katılımıyla Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde başladı. Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen organizasyona satranç sporcuları büyük ilgi gösterdi. 2 gün boyunca 7 tur üzerinden oynanacak müsabakalar sonrasında dereceye giren okullar, Gaziantep'i okul sporları grup müsabakalarında temsil edecek.

Sporcularımızın ilgisi memnuniyet verici

Okullar Arası Satranç Turnuvası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Serkan Yüksek, satranç sporcularının organizasyona olan ilgisinin memnuniyet verici düzeyde olduğunu söyledi. Yüksek, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“2019 öğretim yılı okul sporları satranç müsabakalarını bu yıl kurumlar arası işbirliğiyle Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenledik. Sporcu öğrencilerimizin organizasyona olan ilgisi memnuniyet verici düzeyde. Turnuva 8 farklı kategoride 850 lisanslı sporcunun katılımıyla düzenleniyor. Her zaman olduğu gibi bu organizasyonumuzu da Şehitkamil Belediyemizin büyük destekleriyle gerçekleştiriyoruz. Organizasyonun her aşamasında Şehitkamil Belediyemizin katkıları var. Ben, katılımcı tüm sporcularımız adına Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Katılımcı tüm sporcularımıza ve okullarımıza başarılar diliyorum.”