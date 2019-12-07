Okullarda hayvan sevgisi büyüyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için .aşlattığı hayvan sahiplenme çağrısı Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir ortaokulun yönetiminden destek buldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların barınaklardan köpek alabilmeleri için çalışma başlattıklarını açıklamış, barınaktan alınarak bakanlığın bahçesinde bakılan "Pergel" isimli köpeğin fotoğrafını paylaşarak "Emin olun, müfredata hayvan sevgisine dair bir yazı koymakla, okul bahçesine çocuğun seveceği, 'günaydın' diyeceği bir can koymak arasında, 'sevgi' kadar büyük bir fark var" demişti. Bakan Selçuk'un hayvan sahiplenmesi çağrısına Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan 75.Yıl İlk ve Orta Okulu idaresi tarafından destek verildi. Okul yönetimi tarafından İslahiye Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi'nde bulunan sahipsiz köpeklerden birini alarak, okul bahçesindeki kulübesine yerleştirildi. Yeni yuvasına kavuşan köpek, okul idarecileri, öğretmen ve öğrencileri tarafından bakılıyor. Okul Müdürü Erkan Ersoy, çocuklara hayvan sevgisini aşılamayı amaçladıklarını belirterek, "Çocuklarımıza hayvan sevgisini kazandırabilirsek ne mutlu bize. Bu hayvanlarında birer can taşıdığını unutmamılıyız. Biz de sahipsiz ve kimsesiz bir köpeği sahiplendik. Artık oda okulumuzun bir ferdi bir parçası olarak kalacak. Ona bir kulübe hazırladık, yemeklerini bizler karşılayacağız. Böylece Milli Eğitim Bakanımızın başlattığı Pergel Projesine destek vermiş olacağız" diye konuştu

Ersoy tüm okullara da projeye katılma çağrısında bulunarak, köpeğin isminin ise yarışmayla belirleneceğini söyledi.