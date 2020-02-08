Okuma-yazma bilmeyen kalmayacak

Şehitkamil Belediyesi, Türkiye genelinde ‘okuma-yazma bilmeyen kalmasın' sloganıyla başlatılan seferberlik kapsamında her ay çok sayıda yetişkine okuma-yazma öğretiyor.

Yetişkinlerin okuma-yazma bilmemelerinden kaynaklı yaşadıkları sorunların önüne geçmek adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın destekleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinasyonluğunda ‘okuma-yazma bilmeyen kalmasın' sloganıyla başlatılan seferberlik kapsamında her geçen gün okuma-yazma öğrenenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Bugüne kadar gerçekleştirdiği okuma-yazma faaliyetleriyle ilçede ikamet eden 4 bin 892 yetişkine aile merkezleri bünyesinde açtığı kurslarla okuma-yazma öğreten Şehitkamil Belediyesi, bu konudaki faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor. Açılan kurslarda sadece okuma-yazma değil, matematik bilgisi de veriliyor.

Rabia Aile Merkezi'nde açılan okuma-yazma kursunda 15 kursiyer, okuma-yazma kursundan yararlanıyor. Okuma-yazma bilmedikleri dönemde özellikle hastanede ve ulaşımda çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden kursiyerler, artık sorun yaşamayacakları için şimdiden mutlu olduklarını ifade ettiler.

Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz

Açılan kursa ilişkin açıklamada bulunan Rabia Aile Merkezi Okuma-Yazma Kursu Öğretmeni Medine Şahin, “Birinci kademe okuma-yazma eğitimi veriyoruz. 15 kursiyerimiz kurslarımıza katılıyor. Eğitimlerimizi düzenli bir şekilde sürdürüyoruz. Kursiyerlerimiz birinci kademeden başlayıp, ikinci kademe ve daha sonra ilkokul belgesi almaya hak kazanıyor. Kursiyerlerimiz, daha sonra açık öğretime kayıt yaptırıp ortaokul, lise hatta üniversiteye kadar ilerleye biliyorlar. Kursiyerlerimiz, eğitimlere yoğun ilgi gösteriyorlar. Gerçekten çok azimliler, onların azmini gördükçe bizler de eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamaları konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konuda emeği geçen başta Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine şahsım ve kursiyerlerimiz adına yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Tek başıma hastaneye dahi gidemiyordum

Okuma-yazma bilmemeden kaynaklı çok zorluk yaşadığını kaydeden kursiyer Fatma Arıkan, “Küçükken, aile okula göndermedi. Okuma-yazmam hiç yoktu. Evlendim, çocuk sahibi olduktan sonra da herhangi bir yere gittiğimde okuma-yazma bilmediğim için çok zorluklar yaşıyordum. Tek başıma hastaneye dahi gidemiyordum. Gerçekten büyük sıkıntılar çekiyordum. Ailemin desteği ve ‘eğitimin yaşı yoktur' anlayışıyla Şehitkamil Belediyemizin okuma-yazma kursuna başladım. Burada hocamız sayesinde okuma-yazmayı öğrendim. Sağ olsun hocamız, bizimle yakından ilgileniyor. İnşallah önce ilkokul, ortaokul ve lise diplomasını almayı hedefliyorum. Bunu başaracağıma da inanıyorum. Hocamıza, bize vermiş olduğu eğitimlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediye Başkanımıza da bizlere böylesine anlamlı bir kursu açtığı için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.