Okuyan çocuk şenliğine yoğun ilgi

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 14-20 Şubat tarihleri arasında açık olacak olan “Okuyan Çocuk Şenliği Kitap Fuarı”na aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Okuyan Çocuk Şenliği Kitap Fuarı” çocukların oldukça ilgisini çekiyor. 14-20 Şubat tarihleri arasında çık kalacak olan fuarda 18 yazar 70 yayınevi çocukların dünyalarını renklendiriyor. 4 müzikal, 2 sinema ve 1 tiyatro gösterimi ile tüm kitapseverlerin ve çocukların ilgisini çeken fuar oldukça yoğun ilgi görüyor.

''Bi dünya kitap bi dünya eğlence''

Şahinbey Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara katılan çocuklar düzenlenen müzikaller ve gösterilerle oldukça eğlenceli anlar yaşarken daha sonra ise şişme oyun alanlarında enerjilerini atıyorlar. Anne, babalar ise çocuklarına uygun olan kitapları daha uygun fiyatlara stantlardan alarak evlerini adeta bir kütüphaneye çeviriyorlar

''Çocuklar eğlenerek öğrenmeli'

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, düzenledikleri kitap fuarıyla çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlamayı hedeflediklerini söyleyerek, “Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimiz ve çocuklarımızın eğlenerek öğrenmesi için birbirinden değerli yazarlar ve yayınevlerinin yansıra müzikaller ve tiyatro gösterisi, düzenledik. Çocuklar istedikleri kitapları bulabilsin ve daha uygun fiyata alabilsinler diye 70 yayınevi birbirinden değerli kitapları getirdiler. Bunların dışında 2 elektronik oyun aleti, 9 tane atölye ve 4 oyun alanı oluşturarak çocuklarımızın doyasıya eğlenmelerini istiyoruz. Çocuk Şenliği Kitap Fuarı'na Gaziantepli ve çevre illerdeki kitapseverler yoğun ilgi gösteriyor. Bu da bizim ne kadar doğru bir adım attığımızı gösteriyor. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'ne çocukları ile birlikte gelen aileler, 70 yayınevi arasından istedikleri kitapları çok rahat bulabiliyor ve çocuklarına okuma kültürünü aşılayabiliyorlar. Bu fuardaki asıl amacımız, çocuklarımıza gençlerimize ve vatandaşlarımıza kitapları sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak. 20 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek olan fuarımızı, tüm vatandaşlarımızın en az bir defa ziyaret etmesini istiyoruz” diye konuştu.