İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öldürülmesin diye koruduğu yılan tarafından ısırıldı

Öldürülmesin diye koruduğu yılan tarafından ısırılan genç hastanelik oldu.


İslahiye'de çiftçilik yapan bir kişi arkadaşları tarafından öldürmesin diye koruduğu yılan tarafından ısırıldı.


İslahiye Ağabey mahallesinde ikamet eden Yakup Ardıç (23) tarlada çalıştığı esnada bir yılan buldu. Yanında çalışan arkadaşlarının yılanı öldürmesinden korkan Ardıç, yılanı eline almaya çalışırken yılan tarafından parmağından ısırıldı. Hemen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yakup Ardıç, sağlık tedavisinin ardından taburcu edildi. Ardıç, daha önce de yılan tarafından ısırıldığını ama bu yılanın en zehirlisi olduğunu vurguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.