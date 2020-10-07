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Ölüm direksiyon başında yakaladı

Gaziantep’te direksiyon başında kalp krizi geçiren Osman Osanmaz hayatını kaybetti.

Gaziantep'te direksiyon başında kalp krizi geçiren Osman Osanmaz hayatını kaybetti.


Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocatepe köyünde ikamet eden 72 yaşındaki Osman Osanmaz, 06 BJ 0536 plakalı aracıyla Nizip ilçe merkezine giderken yolda kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Osanmaz yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Osanmaz'ın öldüğünü belirledi. Osman Osanmaz'ın cenazesi Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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